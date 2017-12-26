Проблемы с пополнением карт международных платежных систем в Крыму через терминалы в ближайшее время будут устранены. Об этом в рамках прямого эфира ЦБ на Facebook заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.



«Нам известно, что имели место некоторые технические сложности при осуществлении таких операций с картами международных платежных систем в Крыму, — сказала Бакина. — Сейчас они решаются, и мы рассчитываем, что в самое ближайшее время они будут устранены».



Бакина отдельно указала, что в настоящее время подразделения ЦБ в Крыму работают как с банками, так и с провайдерами, обслуживающими устройства, через которые производится пополнение карт.