Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности Московскому Нефтехимическому Банку на уровне «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.



«Положительное влияние на рейтинг банка оказывают высокий уровень достаточности собственных средств (Н1.0=20,3%, Н1.1=Н1.2=17,6% на 1 декабря 2017 года) и устойчивость капитала к обесценению активов (запас капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение около 18% остатка ссудной задолженности на 1 декабря 2017 года). Позитивно на уровне рейтинга отражаются хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном и долгосрочном горизонтах (на 1 декабря 2017 года Н2=116,3%; Н3=158,2%, Н4=54,2%), а также доступ к источникам значительного объема дополнительной ликвидности за счет портфеля высоколиквидных ценных бумаг (запас составляет около 25% от объема привлеченных средств на 1 декабря 2017 года)», — говорится в релизе.

По мнению RAEX, негативно на рейтинг влияют слабые конкурентные позиции банка на фоне относительного сокращения объемов его бизнеса и сохранения общей нестабильности в национальной банковской системе. Факторами, негативно влияющими на рейтинг, также выступают невысокое качество кредитного портфеля (на 1 декабря 2017 года доля ссуд III—V категорий качества составила 47,4%), высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 45,3% на 1 декабря 2017 года), заключили аналитики.