Российские кредитные организации за 11 месяцев 2017 года получили прибыль в размере 870,3 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. Для сравнения, за аналогичный период 2016-го банковский сектор получил совокупную прибыль в размере около 788,4 млрд.



По сравнению с показателем за январь — август прибыль сектора сократилась с 997 млрд рублей до текущего уровня, что в первую очередь объясняется признанием отрицательных финансовых результатов банковских групп («Открытие», «Бинбанк»), головные организации которых с недавнего времени проходят процедуру финансового оздоровления с применением нового механизма санации через ФКБС.



Прибыль по итогам января — ноября в совокупном размере 1,5 трлн рублей получили 388 кредитных организаций. При этом отрицательный финансовый результат в размере 638,4 млрд рублей продемонстрировали 167 кредитных учреждений.

Максимальную прибыль в абсолютном выражении по итогам ноября (месяц к месяцу) 2017 года заработал банк «ФК Открытие», проходящий процедуру финансового оздоровления через ФКБС. По итогам месяца банк получил прибыль в размере 235,4 млрд рублей (вероятно, прибыль сформирована за счет получения траншей в рамках докапитализации кредитной организации). При этом финансовый результат банка с начала года остается отрицательным — «минус» 116,5 млрд рублей. Остальные позиции в рейтинге самых прибыльных банков по итогам ноября занимают Сбербанк (64,3 млрд рублей), Бинбанк (61,3 млрд), Альфа-Банк (13 млрд) и Промсвязьбанк (10 млрд).

«В ноябре были в основном завершены процедуры, необходимые для проведения докапитализации банка с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора. По итогам месяца банк получил прибыль в размере 235,4 млрд рублей в результате списания субординированных займов, нераспределенной прибыли и уставного капитала. Также были сформированы основные резервы в соответствии с реальным качеством активов. Это позволило уже в первой половине декабря осуществить докапитализацию, размер которой составил 456,2 млрд рублей. Создание нового капитала и формирование органов управления, состоявшееся в заключительной декаде декабря, по сути, открывают новый этап для банка – в настоящее время он обладает всем необходимым для развития в качестве самостоятельного устойчивого финансового института», — сообщили Банки.ру в пресс-службе банка «Открытие».



Максимальный убыток в абсолютном выражении по итогам одиннадцатого месяца года получили следующие кредитные организации: Рост Банк (-168 млрд рублей), НБ «Траст» (-82,5 млрд), Еврофинанс Моснарбанк (-3,3 млрд), Московский Индустриальный Банк (-2,4 млрд) и Генбанк (-1,7 млрд).

Основное влияние на столь существенное сокращение прибыльности сектора в основном оказали громкие санации последнего времени, в результате которых банковские группы, перешедшие под контроль государства, доформировывали резервы на возможные потери по проблемным активам. За ноябрь 2017 года объем резервов в системе увеличился на 4,9%, составив на 1 декабря 2017 года порядка 6,7 трлн рублей.

С декабря 2017 года владельцем свыше 99,9% акций банка «ФК Открытие» является Банк России.



Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупный универсальный банк. Обладает хорошо развитой сетью подразделений. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 2 159,56 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -209,48 млрд, кредитный портфель — 771,78 млрд, обязательства перед населением — 391,77 млрд.