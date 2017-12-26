Сбербанк России стал лидером по приросту капитала среди банков из топ-100 по активам в ноябре 2017 года.

Согласно данным финансового рейтинга портала Банки.ру, совокупный объем собственных средств (капитал) кредитных организаций за ноябрь демонстрирует снижение на сумму порядка 224,4 млрд рублей (или 2,4%), составив на 1 декабря около 9,1 трлн рублей. Данный эффект прежде всего объясняется признанием убытков крупных банковских групп, перешедших под контроль ФКБС.

По итогам одиннадцатого месяца текущего года прирост собственного капитала показали 357 кредитных организаций, или около 63,3% от представленных в рэнкинге.

Среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов, значительный прирост в абсолютном значении по итогам ноября 2017 года показали следующие пять кредитных организаций: Сбербанк России (плюс 61,9 млрд рублей, или 1,7%), Альфа-Банк (плюс 12,8 млрд рублей, или 4,1%), Промсвязьбанк (плюс 8,6 млрд рублей, или 5,7%), ВТБ 24 (плюс 5,8 млрд рублей, или 1,7%) и Почта Банк (плюс 4 млрд рублей, или 17,2%).

По итогам ноября 2017 года сокращение собственных средств продемонстрировали 208 кредитных организаций, или 36,7% от представленных в рэнкинге.

«Лидерами» по снижению капитала в ноябре среди крупнейших банков по размеру активов в абсолютном выражении стали: Рост Банк (минус 168,1 млрд рублей, или минус 84,3%), Бинбанк (минус 61,9 млрд рублей, или минус 43,5%), Национальный банк «Траст» (минус 51,2 млрд рублей, или минус 32,8%), банк «ФК Открытие» (минус 32 млрд рублей, или минус 18%) и Газпромбанк (минус 12,5 млрд рублей, или минус 1,8%).