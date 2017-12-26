Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск просел на 26 копеек и составил 57,7 рубля. Курс евро понизился на 40 копеек, остановившись на отметке 68,47 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,09 рубля, минимальный — 57,55. Всего за торговый день совершено 21 955 сделок на 2 млрд 706 млн 355 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,095 рубля, минимальный — 68,33. Всего за торговый день совершено 5 137 сделок на 297 млн 283 тыс. евро.