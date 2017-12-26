Перевод пенсионеров для получения пенсий на карты «Мир» призван защитить граждан России старшего возраста и их денежные средства. Об этом в рамках прямого эфира ЦБ на Facebook заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.

«Такой перевод у нас установлен законом. Это в первую очередь, конечно, делается для защищенности наших граждан, в том числе и пенсионеров. Но при этом у них остается возможность получать свои выплаты всеми существующими в настоящее время способами. Законом у нас установлена эта обязанность только в отношении тех пенсионеров, которые в настоящее время получают свои выплаты на карты международных платежных систем. Конечно, мы хотим, чтобы их средства были защищены и они имели возможность в любых ситуациях воспользоваться теми выплатами, которые они получают по закону», — пояснила Бакина.