Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) стало акционером банка «Российский Капитал». 100% акций финучреждения 26 декабря 2017 года внесены в уставной капитал АИЖК, сообщили в пресс-службе агентства.

«На базе банка «Российский Капитал» будет создан универсальный ипотечно-строительный банк. Планируется, что доля ипотечно-строительного сегмента в кредитном портфеле банка увеличится с 25% в 2017 году до 66% в 2020 году. Основным фокусом розничного бизнеса банка будет ипотечное жилищное кредитование с задачей войти в топ-3 ипотечных кредиторов с долей рынка не менее 5% от годового объема выданных ипотечных кредитов в 2020 году», — говорится в релизе.

По данным АИЖК, в начале 2018-го банк приступит к оптимизации текущих бизнес-процессов (ипотечное кредитование, дистанционное банковское обслуживание) и разработает новый формат отделений («центров жилья»). «На базе банка будет создана цифровая платформа, объединяющая банковские и небанковские продукты (в том числе через внешних партнеров) для формирования экосистемы «вокруг жилья», обеспечения уникального пользовательского опыта и роста клиентской базы. В 2018 году банк, как и другие организации единого института развития в жилищной сфере, перейдет под единый бренд «Дом.рф». Банк «Российский Капитал» будет переименован в «Дом.рф Банк», — заключили в АИЖК.

Акции «Российского Капитала» будут переданы АИЖК до конца года Акции банка «Российский Капитал» будут переданы в Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) до конца 2017 года. При этом название банка и агентства сменится ориентировочно через три месяца. Об этом рассказал генеральный директор АИЖК Александр Плутник на презентации обновленной стратегии единого института развития в жилищной сфере в связи с интеграцией банка «Российский Капитал».