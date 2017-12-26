ООО «МКК «Уралсервис» (коммерческое наименование — «Удобные деньги») привлечено к административной ответственности и штрафу в 20 тыс. рублей. Как сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов, правонарушение выявлено специалистами отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Челябинской области. Центральный районный суд Челябинска признал МКК виновной.

В ходе проверки по обращению 72-летней челябинки выяснилось, что в апреле 2017 года микрокредитная компания «Уралсервис» заключила с ее сестрой договор займа на сумму 20 тыс. рублей сроком на один месяц, по которому образовалась просроченная задолженность. В связи с этим компания в июне 2017 года начала работу по возврату долга, а в сентябре назойливые звонки начали поступать на телефон сестры заемщицы.

Получив заявление, судебные приставы провели проверку, в ходе которой было установлено, что номер, с которого производились звонки на телефон сестры заемщицы, принадлежит МКК «Уралсервис». Опросив заявительницу и ее сестру, взявшую заем, приставы выяснили, что согласия на взаимодействие с третьими лицами заемщица не давала и тем более не передавала номера их телефонов. Более того, телефон сестры заемщицы не был зарегистрирован на нее лично, он принадлежит ее сыну, а женщина просто им пользуется. Тем не менее представитель компании неоднократно звонил по этому номеру и требовал с пенсионерки принятия мер по возврату долга, внесения денег за сестру или передачи ей денег для оплаты долга, указывают в ФССП.

Действия МКК «Уралсервис» были расценены как административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 14.57 КоАП («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). Составленный судебными приставами протокол был рассмотрен в Центральном районном суде. МКК «Уралсервис» была признана виновной, компании назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу.



Напомним, что ранее эта же компания была оштрафована за рекламу микрозаймов с использованием молитвы «Отче наш».