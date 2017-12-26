Судебные приставы сняли ограничения на получение АФК «Система» доходов по акциям МТС, сети клиник «Медси» и «Башкирской электросетевой компании» (БЭСК), сообщили в пресс-службе АФК.

«ПАО АФК «Система» сообщает, что в соответствии с постановлением Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве с 26 декабря отменены ограничения на получение доходов по принадлежащим корпорации и АО «Система-Инвест» 31,76% акций ПАО «МТС», 100% акций АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций АО «БЭСК», — отмечается в сообщении.

Ограничения были сняты в рамках реализации мирового соглашения с НК «Роснефть», которое ранее утвердил Арбитражный суд Башкирии, пояснили в АФК.