Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании может не утвердить тестовый диапазон частот для развертывания в РФ сетей 5G из-за несогласования этого вопроса «Роскосмосом», рассказал РИА Новости источник, знакомый с подготовкой заседания.

«На предстоящем 28 декабря заседании ГКРЧ не будут одобрены тестовые диапазоны 3400—3800 МГц и 24—29 ГГц для 5G. Выделение этого диапазона не согласовал «Роскосмос», — сказал собеседник агентства.

«Это ставит под сомнение развертывание 5G в России», — отметил он. В Минкомсвязи воздержались от комментариев. В «Роскосмосе» поступили так же.

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018-го, а новый стандарт внедрить к 2020 году.