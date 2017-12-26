Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило базирующемуся в Москве Евразийскому Банку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBВ-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в сообщении RAEX, ключевыми позитивными факторами выступают высокий уровень достаточности собственных средств банка (Н1.0 на 1 ноября текущего года равен 29%, значение Н1.1 и Н1.2 — 29%), устойчивость капитала к обесценению кредитов (запас капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение до 72% остатка ссудной задолженности без сокращения активов под риском на указанную дату) и высокая надежность выданных межбанковских кредитов и средств, размещенных на корреспондентских счетах в кредитных организациях. Кроме того, позитивное влияние оказывает сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном и долгосрочном горизонте.

Также агентство отмечает адекватный уровень обеспеченности кредитного портфеля банка, высокое качество портфеля выданных гарантий и поручительств и наличие у кредитной организации доступа к источникам дополнительной ликвидности в форме межбанковских кредитов от одноименного материнского банка из Казахстана. Также позитивное влияние оказывают приемлемый уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах / группах кредиторов и низкий уровень принимаемых российским банком валютных рисков.

Давление на уровень рейтинга оказывают убыточность деятельности банка (за годовой период с 1 октября 2016-го показатель ROE составил минус 13%; убыток после налогообложения за десять месяцев 2017-го — 47 млн рублей), отсутствие значимых конкурентных позиций на российском банковском рынке и повышенная волатильность средств клиентов в отдельные месяцы 2017 года (чистый отток средств физлиц и индивидуальных предпринимателей за октябрь составил 13%, за июль — 12%; чистый отток средств юрлиц за сентябрь составил 38%, за март — 27%, за февраль — 26%). Также агентством негативно оценивается высокий уровень расходов на обеспечение деятельности банка и их неполное покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами, что свидетельствует о низкой операционной эффективности деятельности финучреждения.



Кроме того, среди негативных факторов отмечены низкое качество кредитного портфеля и отсутствие практики использования банком дифференцированных ставок резервирования внутри категорий качества. Ограничивают рейтинг неоптимальная структура собственных средств банка, несоответствие структуры активных операций географическому присутствию банка и повышенный уровень концентрации активов на крупнейшем объекте кредитного риска.

