Годовые темпы роста российской экономики в ноябре замедлились «почти до нуля», составив 0,1% против октябрьских 1,1%. Таковы данные Внешэкономбанка, ежемесячно рассчитывающего индекс ВВП России.

«В большей части это замедление обусловлено высокой базой ноября прошлого года», — отмечают эксперты ВЭБа.

В материалах Внешэкономбанка указывается, что резкое торможение динамики экономической активности в ноябре обусловило существенное снижение темпов роста ВВП в целом за год. Так, годовой рост экономики в январе — ноябре составил 1,4%, «опустившись ниже прогнозируемого уровня 1,5—1,7%».

При этом по отношению к предыдущему месяцу ВВП России со снятой сезонностью сократился на 0,3% (в октябре — на 0,2%).

«Негативную динамику, очищенную от сезонной компоненты, продемонстрировали добыча полезных ископаемых (-0,4%), обрабатывающие производства (-1,7%), производство электроэнергии, газа и воды (-1,5%), оптовая и розничная торговля (-0,8%), транспорт (-3,0%) и платные услуги (-0,3%). Положительный импульс в сезонно выравненную динамику ВВП внесли производство продукции сельского хозяйства (3,2%), строительство (2,3%) и чистые налоги (0,2%)», — говорится в обзоре.

Динамика ВВП в ноябре оказалась хуже ожиданий, констатирует главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач. «Мы оцениваем, что в декабре экономика должна частично отыграть падение последних месяцев. Тем не менее ВВП в четвертом квартале, скорее всего, будет ниже, чем в третьем. Падение ВВП обнажает всю неустойчивость экономического оживления, слабость внутреннего потребительского, да и инвестиционного спроса, негативный эффект жесткой денежной политики», — прокомментировал он.

Согласно озвученной ранее оценке ВЭБа, в III квартале по сравнению с предыдущим периодом (с очисткой от сезонного и календарного факторов) ВВП сократился на 0,1% после непрерывного роста с III квартала 2016-го.

«Таким образом, с большой вероятностью будет иметь место снижение ВВП в течение двух последовательных кварталов. Однако мы считаем, что это скорее пауза в восстановительном росте, чем возобновление рецессии, которую иногда трактуют как сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд. В этих условиях годовой рост ВВП может не превысить 1,4%», — подчеркнул Клепач.

Глава Банка России ЦБ Эльвира Набиуллина в понедельник, 25 декабря, заявила, что к концу 2017 года темпы экономического роста РФ прогнозируются на уровне 1,7—1,8%.