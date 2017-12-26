Банк ВВБ по состоянию на 1 декабря 2017 года возглавил антирэнкинг по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России. Напомним, в этом банке 12 декабря были введены временная администрация сроком на шесть месяцев, а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов. При этом значение норматива мгновенной ликвидности Банка ВВБ за месяц сократилось с 31,64% до 22,81%.
По итогам ноября 2017 года антирэнкинг по нормативу Н2 (без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления) выглядит следующим образом:
|
Наименование кредитной организации
|
Рег. номер
|
Значение норматива Н2 на 1 декабря 2017 года, %
|
Банк ВВБ
|
1093
|
22,81
|
Руссобанк
|
2313
|
23,96
|
Донхлеббанк
|
2285
|
26,68
|
«Мастер-Капитал»
|
3011
|
27,17
|
«Центр Международных Расчетов»
|
3531
|
30,54
|
Киви Банк
|
2241
|
30,64
|
Российский Национальный Коммерческий Банк
|
1354
|
31,94
|
Интерпромбанк
|
3266
|
32,18
|
Черноморский Банк Развития и Реконструкции
|
3527
|
32,52
|
«Столичный Кредит»
|
2853
|
33,2
|
Банк РСИ
|
3415
|
33,59
|
Горбанк
|
2982
|
34,29
|
«Нальчик»
|
695
|
35,51
|
БМВ Банк
|
3482
|
36,27
|
«РЕСО Кредит»
|
3450
|
38,02
|
Примтеркомбанк
|
21
|
38,86
|
Современный Коммерческий Инновационный Банк
|
3329
|
40,16
|
«Алжан»
|
2491
|
40,18
|
Костромаселькомбанк
|
1115
|
40,77
|
«Московское Ипотечное Агентство»
|
3344
|
41,08
Как показывает практика, «лидерство» в данном антирэнкинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню (15%) могут свидетельствовать о дефиците ликвидности у кредитной организации, который в дальнейшем может привести к ее неспособности своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, указывают аналитики Банки.ру.
При этом, согласно данным публикуемых Центробанком обзоров банковского сектора РФ, среднеотраслевой показатель отношения высоколиквидных активов к обязательствам до востребования (Н2) демонстрирует положительную динамику: на 1 января 2015 года он составлял 67%, на 1 января 2016-го — 97,5%, на 1 января 2017-го — 106,6%.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 16,02 млрд рублей (177-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,74 млрд, кредитный портфель — 12,05 млрд, обязательства перед населением — 11,20 млрд.