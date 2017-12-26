Банк ВВБ по состоянию на 1 декабря 2017 года возглавил антирэнкинг по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России. Напомним, в этом банке 12 декабря были введены временная администрация сроком на шесть месяцев, а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов. При этом значение норматива мгновенной ликвидности Банка ВВБ за месяц сократилось с 31,64% до 22,81%.



По итогам ноября 2017 года антирэнкинг по нормативу Н2 (без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления) выглядит следующим образом:

Наименование кредитной организации Рег. номер Значение норматива Н2 на 1 декабря 2017 года, % Банк ВВБ 1093 22,81 Руссобанк 2313 23,96 Донхлеббанк 2285 26,68 «Мастер-Капитал» 3011 27,17 «Центр Международных Расчетов» 3531 30,54 Киви Банк 2241 30,64 Российский Национальный Коммерческий Банк 1354 31,94 Интерпромбанк 3266 32,18 Черноморский Банк Развития и Реконструкции 3527 32,52 «Столичный Кредит» 2853 33,2 Банк РСИ 3415 33,59 Горбанк 2982 34,29 «Нальчик» 695 35,51 БМВ Банк 3482 36,27 «РЕСО Кредит» 3450 38,02 Примтеркомбанк 21 38,86 Современный Коммерческий Инновационный Банк 3329 40,16 «Алжан» 2491 40,18 Костромаселькомбанк 1115 40,77 «Московское Ипотечное Агентство» 3344 41,08

Как показывает практика, «лидерство» в данном антирэнкинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню (15%) могут свидетельствовать о дефиците ликвидности у кредитной организации, который в дальнейшем может привести к ее неспособности своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, указывают аналитики Банки.ру.



При этом, согласно данным публикуемых Центробанком обзоров банковского сектора РФ, среднеотраслевой показатель отношения высоколиквидных активов к обязательствам до востребования (Н2) демонстрирует положительную динамику: на 1 января 2015 года он составлял 67%, на 1 января 2016-го — 97,5%, на 1 января 2017-го — 106,6%.

