Банк ВВБ по состоянию на 1 декабря 2017 года возглавил антирэнкинг по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России. Напомним, в этом банке 12 декабря были введены временная администрация сроком на шесть месяцев, а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов. При этом значение норматива мгновенной ликвидности Банка ВВБ за месяц сократилось с 31,64% до 22,81%.

По итогам ноября 2017 года антирэнкинг по нормативу Н2 (без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления) выглядит следующим образом:

Наименование кредитной организации

Рег. номер

Значение норматива Н2 на 1 декабря 2017 года, %

Банк ВВБ

1093

22,81

Руссобанк

2313

23,96

Донхлеббанк

2285

26,68

«Мастер-Капитал»

3011

27,17

«Центр Международных Расчетов»

3531

30,54

Киви Банк

2241

30,64

Российский Национальный Коммерческий Банк

1354

31,94

Интерпромбанк

3266

32,18

Черноморский Банк Развития и Реконструкции

3527

32,52

«Столичный Кредит»

2853

33,2

Банк РСИ

3415

33,59

Горбанк

2982

34,29

«Нальчик»

695

35,51

БМВ Банк

3482

36,27

«РЕСО Кредит»

3450

38,02

Примтеркомбанк

21

38,86

Современный Коммерческий Инновационный Банк

3329

40,16

«Алжан»

2491

40,18

Костромаселькомбанк

1115

40,77

«Московское Ипотечное Агентство»

3344

41,08

Как показывает практика, «лидерство» в данном антирэнкинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню (15%) могут свидетельствовать о дефиците ликвидности у кредитной организации, который в дальнейшем может привести к ее неспособности своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, указывают аналитики Банки.ру.

При этом, согласно данным публикуемых Центробанком обзоров банковского сектора РФ, среднеотраслевой показатель отношения высоколиквидных активов к обязательствам до востребования (Н2) демонстрирует положительную динамику: на 1 января 2015 года он составлял 67%, на 1 января 2016-го — 97,5%, на 1 января 2017-го — 106,6%.

Банк ВВБ ПАО «Банк «ВВБ» (бывш. «Ярославич») — небольшой финансовый институт, зарегистрированный в Севастополе. Контролируется группой частных лиц, в числе которых топ-менеджмент кредитной организации. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование физических и юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Главным источником фондирования выступают вклады населения (81,9%). 12 декабря 2017 года ЦБ назначил в банк временную администрацию сроком на шесть месяцев, а также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка ВВБ сроком на три месяца.
На текущий момент бенефициарами банка являются Анна Глебина (9,97%), Николай Денисов (9,94%), Александр Бобров (9,93%), Виктор Куприянов (9,92%), председатель совета директоров Гай Юрченко (9,79%), Алексей Настин (9,72%), Владимир Беликов (8,96%); Ирине Фаминской принадлежит доля в 9,17% акций, Денису Новикову — 7,42%, Татьяне Степиной — 6,26%, Эдуарду Хураськину — 3,54%, Ольге Гулевич — 2,95%, Елене Костиной — 2,21%. На миноритариев приходится 0,22%.


По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 16,02 млрд рублей (177-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,74 млрд, кредитный портфель — 12,05 млрд, обязательства перед населением — 11,20 млрд.