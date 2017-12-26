Министерство финансов Украины провело четвертый этап докапитализации ПриватБанка на 16 млрд гривен (по текущему курсу — 570 млн долларов), сообщили в пресс-службе ведомства.

«Завершен четвертый этап дополнительной капитализации ПАО «КБ «ПриватБанк». Он был проведен путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 16 млрд гривен в обмен на акции банка», — отмечается в релизе.

ПриватБанк был национализирован 21 декабря 2016 года: состоялась его продажа государству за символическую плату в 1 гривну. В украинском правительстве тогда пояснили, что решение национализировать банк было принято по «рекомендации Совета национальной безопасности и обороны», чтобы «стабилизировать финансовую систему». До национализации основным владельцем ПриватБанка был миллиардер Игорь Коломойский. Сейчас акциями банка владеет Министерство финансов Украины.