Модель будущих отношений ЕС с Великобританией после Brexit может использоваться как пример, чтобы выстроить отношения с другими странами вне ЕС, такими как Украина и Турция. Об этом заявил во вторник немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

По его словам,Турция и Украина могут стать теми странами, которые воспользуются британским шаблоном отношений с Евросоюзом. Поскольку в ближайшее время эти страны не станут членами ЕС, то сторонам необходимы альтернативные формы более тесного сотрудничества.

«Если мы сможем достичь разумного соглашения с Великобританией, в котором излагаются ее отношения с Европой после Brexit, то это может послужить моделью для других стран», — цитирует Габриэля издание BBC со ссылкой на немецкую медиагруппу Funke.

Немецкий министр не исключил «новую, более близкую форму Таможенного союза» с Турцией при условии изменения ситуации в этой стране. Однако в рамках процесса Brexit Великобритания оставляет как единый рынок ЕС, так и Таможенный союз.

Будущие отношения Великобритании после отделения от ЕС начнут обсуждаться переговорными группами в январе 2018-го после достижения прогресса по первому этапу переговоров.

Модель будущих отношений Великобритании с ЕС еще не известна, но британский секретарь по Brexit Дэвид Дэвис призвал к сделке по свободной торговле без каких-либо тарифов по примеру сделки, заключенной между Канадой и ЕС.