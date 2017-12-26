В Московской области задержаны подозреваемые в страховом мошенничестве на сумму более 23 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники похищали денежные средства у одной из страховых компаний после наступления страхового случая, инсценируя факты дорожно-транспортных происшествий.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны 26-летний организатор и девять участников группы в возрасте от 23 до 49 лет. В результате обысков по местам проживания фигурантов оперативниками изъяты договоры купли-продажи, экспертные заключения о причинении ущерба владельцам транспортных средств, а также автотранспорт, мобильные телефоны, копии паспортов, банковские карты, используемые при совершении преступлений», — рассказала Волк.

Установлена причастность задержанных к совершению более 100 эпизодов противоправной деятельности на территории Московской области. Общая сумма ущерба превысила 23 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении шестерых задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверо находятся под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается, добавили в ведомстве.