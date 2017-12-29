Банки.ру поздравляет с Новым годом и Рождеством!

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

В наступающем году Желтой Земляной Собаки желаем, чтобы рядом всегда были верные и преданные друзья.

Пусть новый год принесет финансовую стабильность и подарит настоящий собачий нюх при принятии решений в вопросах личных финансов.

Желаем крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний, красочных впечатлений, новых возможностей, достижения всех поставленных целей!

Счастья, любви и благополучия вам и вашим близким!

Пусть 2018-й преподносит только приятные сюрпризы, а хороших новостей будет как можно больше. И пусть весь год станет таким же ярким, как волшебная новогодняя ночь.

Спасибо, что в уходящем году вы были с нами. Надеемся, что и наступающий мы проведем вместе.

До встречи в 2018 году!

Коллектив Банки.ру