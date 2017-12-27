В сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнесменами говорил, что инвестиции в США из-за риска санкций небезопасны и нежелательны.



О том, что на сентябрьской встрече с крупнейшими представителями российского бизнеса Путин указал предпринимателям на риски инвестиций в американские активы, The Bell сообщает со ссылкой на три источника, близких к участникам мероприятия.

«Ребята, лучше прекратите отправлять туда деньги: во-первых, могут заморозить и все отобрать, во-вторых — ваши инвестиции будут работать против нас», — пересказывает основной посыл выступления Путина один из собеседников издания. Второй уточняет, что речь не шла о прямом запрете — разговор был о том, что бизнесу «должно быть комфортно в своей стране».

На прошлой неделе Путин, выступая перед представителями бизнеса, напомнил им, что в сентябре они попросили «создать удобные механизмы возвращения капиталов в российскую юрисдикцию». Президент рассказал, что уже в следующем году будут выпущены специальные облигации внешнего займа, номинированные в иностранной валюте. Президент отметил, что власти собираются расширить линейку финансовых инструментов для долгосрочных крупных кредитов. Глава государства также упомянул о том, что будет совершенствоваться правовой режим контролируемых иностранных компаний.

Обсуждалась и еще одна мера — возобновление амнистии для выведенных из России капиталов (она действовала до лета 2016 года). Бизнесмены могли сообщить в налоговые органы о своем имуществе и счетах за пределами России в обмен на освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности. Как объяснил глава Минфина Антон Силуанов, «это в первую очередь касается, может быть, даже среднего бизнеса и тех предпринимателей, которые не воспользовались правом амнистии».

«Сейчас не надо бояться заявлять о своих счетах на Западе, возвращать вполне легально деньги можно в Россию и работать с этими деньгами на вполне законных основаниях», — подчеркивал министр.