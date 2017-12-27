Портфель Альфа-Банка по кредитным картам за год (по сравнению с ноябрем 2016-го) вырос на 20% и на текущий момент составляет 90,25 млрд рублей. Притом что в целом рынок кредитных карт за этот период вырос всего на 11%. Опережающий рост позволил банку нарастить долю рынка по кредитным картам до 8,05% (в ноябре-2016 — 7,68%).
В целом рост карточного кредитования связан с реализацией отложенного спроса и восстановлением кредитной активности населения. В текущем году ситуация существенно улучшилась: ставка рефинансирования была снижена, заемщики сократили долговую нагрузку и готовы снова брать кредиты.
По данным Альфа-Банка, средний запрашиваемый лимит по кредитной карте составляет 100 тыс. рублей. Топ-5 категорий по тратам по кредитным картам выглядит следующим образом (в порядке убывания): супермаркеты / продукты питания, магазины одежды / обуви, авиаперевозки, рестораны и АЗС.
«В текущем году мы сфокусировали свои усилия на сегменте кредитных карт, потому что видим его очевидный потенциал и перспективы. В последнее время мы перевели ряд наших партнеров и их клиентов на карточные продукты банка, так как это является наиболее выигрышным вариантом для всех участников, в первую очередь для клиента. Этот шаг привел к укреплению наших позиций на рынке кредитования физических лиц и в ближайшее время мы планируем вывести на рынок ряд новых карточных продуктов и значительно усилить партнерский канал в целом», — подчеркнул руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.
Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 2 699,69 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 327,40 млрд, кредитный портфель — 1 627,78 млрд, обязательства перед населением — 762,38 млрд.