Аналитики «Яндекс.Денег» выяснили, как во второй половине декабря изменился спрос россиян на продукты и готовую еду. В исследовании учитывались платежи пользователей через «Яндекс.Кассу» и с карт «Яндекс.Денег» в продуктовых интернет-магазинах, на сервисах доставки еды и в офлайновых торговых точках.



Во второй половине декабря россияне стали заказывать готовую еду на онлайн-сервисах гораздо чаще, чем в обычные, не предпраздничные дни года. Это может быть связано с нежеланием выбираться из дома в зимние холода или новогодними корпоративами. Так, за последние две недели количество онлайн-заказов в пиццериях выросло на 30%, в ресторанах — на 31%, на сервисах доставки еды — на 40%. Средний чек за онлайн-заказ в пиццериях — 812 рублей, ресторанах — 1 181 рубль, на сервисах доставки — 2 292 рубля.

Растет посещаемость и продуктовых магазинов: в интернет-супермаркетах и крупных офлайновых магазинах число покупателей выросло почти в 1,7 раза. Увеличилась посещаемость и в магазинах узкой направленности: в булочных — в 3 раза, в мясных лавках — в 2,5 раза, в кондитерских — в 2,2 раза, в молочных и бакалейных магазинах — в 1,5 раза.

При этом средние чеки на большинство товарных категорий вполне обычные: в булочных за раз россияне оставляют около 190 рублей, в мясных лавках — 430 рублей, в кондитерских — 300 рублей, в молочных лавках — 280 рублей, в бакалейных магазинах — 470 рублей.

В исследовании учитывались платежи декабря 2017 и 2016 годов, а также траты россиян в остальные дни текущего года с банковских карт «Яндекс.Денег» и на сайтах, подключенных к «Яндекс.Кассе».