Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает «ВымпелКом» лидером в работе по отмене роуминга среди операторов «большой четверки». Об этом сообщил на пресс-конференции замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.



«На первом месте (по отмене роуминга)«ВымпелКом», потому что они совершили конкретные реальные действия, в том числе по снижению тарифов в национальном роуминге», — сказал он, уточнив, что оператор продолжает работу и по внутрисетевому роумингу. «Другие операторы, в принципе, так же близки к этому», — добавил он.

Голомолзин отметил, что Tele2 начал работать на российском рынке позже других операторов. «Поэтому они изначально вынуждены вести себя более лояльно к своим абонентам. Сейчас у них уровень тарифа до вынесения предупреждения (по внутрисетевому роумингу) по сравнению с другими операторами был примерно в два раза ниже», — сказал Голомолзин.

Операторы связи представили ФАС информацию о перенастройке биллинговой системы для исполнения требований ведомства по внутрисетевому роумингу, на основании этого было принято решение отложить срок исполнения предписания на май 2018 года.