Фондовые площадки Азии завершили торги среды преимущественно положительной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 911,21 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,07% до 29 597,66, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite понизился на 0,92% до 3 275,78 пункта. Сингапурский Straits Times Index повысился на 0,4% и завершил сессию на отметке 3 391,67. Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,38% до 2 436,67 пункта.