В период деятельности временной администрации по управлению Бинбанком, функции которой 15 декабря были возложены ЦБ на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), приостанавливаются полномочия органов управления банка, а также права акционеров, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров, сообщает «Прайм».
В этой связи собрание акционеров Бинбанка, запланированное на 27 декабря, не состоялось. В повестку планируемого собрания акционеров входил вопрос об утверждении нового состава совета директоров Бинбанка. Теперь он теряет свою актуальность, поскольку совет директоров досрочно передал свои полномочия ФКБС.
«Такое решение связано с тем, что сейчас регулятор и Фонд консолидации начинают приступать к оперативному управлению банком. Я думаю, что, скорее всего, Микаил Шишханов останется в новом составе совета директоров, а остальные члены уже не будут участвовать. Общение санаторов с представителями прежних акционеров будет осуществляться непосредственно через Шишханова», — полагает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.
При содействии акционеров, один из этапов санации Бинбанка пройден быстро и гладко, что очень позитивно для самой кредитной организации, считают эксперты. При этом происходящее не окажет никакого влияния на текущую работу банка. «Все операции будут происходить в рабочем режиме, данные решения не повлекут никаких перемен. Мы имеем дело с обычным рабочим моментом», — заключил Самиев.
Напомним, в сентябре ЦБ принял решение стать основным инвестором Бинбанка и Рост Банка с использованием денежных средств ФКБС.
Как отмечали в регуляторе, реализация мер по повышению финансовой устойчивости банков осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банков, что позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности финучреждений.
Банк России возложил с 15 декабря функции временной администрации по управлению Бинбанком (регистрационный номер 323) на «Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора» (УК ФКБС), сообщает пресс-служба ЦБ.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный универсальный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционер Бинбанка Микаил Шишханов подписал соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк». 21 сентября 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В Бинбанк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК ФКБС.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 1 280,02 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -36,45 млрд, кредитный портфель — 119,61 млрд, обязательства перед населением — 483,88 млрд.