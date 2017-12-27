В период деятельности временной администрации по управлению Бинбанком, функции которой 15 декабря были возложены ЦБ на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), приостанавливаются полномочия органов управления банка, а также права акционеров, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров, сообщает «Прайм».

В этой связи собрание акционеров Бинбанка, запланированное на 27 декабря, не состоялось. В повестку планируемого собрания акционеров входил вопрос об утверждении нового состава совета директоров Бинбанка. Теперь он теряет свою актуальность, поскольку совет директоров досрочно передал свои полномочия ФКБС.

«Такое решение связано с тем, что сейчас регулятор и Фонд консолидации начинают приступать к оперативному управлению банком. Я думаю, что, скорее всего, Микаил Шишханов останется в новом составе совета директоров, а остальные члены уже не будут участвовать. Общение санаторов с представителями прежних акционеров будет осуществляться непосредственно через Шишханова», — полагает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

При содействии акционеров, один из этапов санации Бинбанка пройден быстро и гладко, что очень позитивно для самой кредитной организации, считают эксперты. При этом происходящее не окажет никакого влияния на текущую работу банка. «Все операции будут происходить в рабочем режиме, данные решения не повлекут никаких перемен. Мы имеем дело с обычным рабочим моментом», — заключил Самиев.

Напомним, в сентябре ЦБ принял решение стать основным инвестором Бинбанка и Рост Банка с использованием денежных средств ФКБС.

Как отмечали в регуляторе, реализация мер по повышению финансовой устойчивости банков осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банков, что позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности финучреждений.

Функции временной администрации по управлению Бинбанком возложены на УК ФКБС Банк России возложил с 15 декабря функции временной администрации по управлению Бинбанком (регистрационный номер 323) на «Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора» (УК ФКБС), сообщает пресс-служба ЦБ.