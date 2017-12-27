АктивКапитал Банк с 26 декабря не пополняет никакие счета, кроме карточных, по решению руководства. Информацию об этом корреспондент Банки.ру получила в кредитной организации, позвонив по единому номеру, указанному на ее сайте. При этом представитель банка подчеркнул, что в банке открывают новые вклады.

«Со вчерашнего дня по решению руководства никакие счета не пополняются, кроме карточных. Причины мы не знаем», — рассказали корреспонденту Банки.ру.

Также в «Народный рейтинг» Банки.ру поступил ряд жалоб на то, что банк не пополняет вклады.

«27 декабря 2017 года в офисе «Черкизовский» хотел пополнить свой «пополняемый» вклад и получил отказ в пополнении по причине «устное распоряжение руководства». Звонок в центральный офис результата не дал — тот же ответ: «По устному распоряжению руководства». Написал претензию. В офисе не регистрируют, отправляют в центральный офис, дождался регистрации. Написал в Центральный банк», — сообщил пользователь портала Банки.ру. Уточним, что дополнительный офис «Черкизово» находится в Москве, базируется банк в Самаре.

В другом отзыве говорится о том, что в пополнении было отказано из-за «перелимита».



«Мне тоже сегодня (26 декабря 2017 года) было отказано в пополнении вклада. Сказали, что у них «перелимит», и посоветовали подойти после Нового года. Усматриваю в этом явное нарушение договора, который предусматривает внесение дополнительных средств в течение первых 120 дней со дня открытия вклада (у меня прошло 60 дней со дня открытия)», — пишет другой пользователь.

Еще один читатель Банки.ру оставил следующий комментарий: «Сегодня банк отказал в пополнении вклада... всё повторяется, так же, как два года назад».



Напомним, летом 2015 года портал Банки.ру писал о введении некоторыми банками различных ограничений с целью уменьшить объем привлечения средств в уже открытые вклады с высокими процентными ставками. Так, АктивКапитал Банк зимой 2015-го предлагал рублевые вклады по ставкам до 19% годовых, а летом — уже под 12,5%, при этом с 1 июня 2015-го в банке действовали специальные условия пополнения уже действующих вкладов. В частности, на сумму пополнения в рублях предлагалась ставка 10% годовых.



Обзор Банки.ру: кредитные организации пытаются ограничить пополнение вкладов Некоторые банки вводят различного рода ограничения, направленные на то, чтобы снизить объем привлечения средств в уже открытые вклады с высокими процентными ставками. Как следует из сообщений в разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру кредитные организации в одностороннем порядке вносят изменения в условия депозитов

В банке не смогли оперативно предоставить официальный комментарий относительно ситуации с пополнением вкладов 26—27 декабря 2017 года.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

