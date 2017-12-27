Нужно избавиться от «серой зоны» в российской экономике, но не силой и репрессивными мерами, а создав условия для нормальной работы, это зависит и от правительства, и от ситуации в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам нужно избавиться от этой «серой зоны». Я согласен с тем, что, чтобы избавляться, нужно применять не только репрессивные меры, силой заставлять работать «вбелую», нужно условия создавать. Это зависит и от правительства, но не меньше зависит и от того, что происходит в регионах России. Собственно, мы так и пытаемся делать», — сказал Путин на заседании Госсовета по инвестиционной политике регионов.