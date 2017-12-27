Мировые миллиардеры в 2017 году стали богаче почти на 1 трлн долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg на основании данных составляемого им рейтинга 500 самых состоятельных людей мира, который обновляется в режиме реального времени.

По данным исследования, за минувший год состояние 440 миллиардеров из этого списка увеличилось на 1,05 трлн долларов. Капиталы 58 фигурантов перечня уменьшились на 46 млрд долларов. Стоимость активов, которыми владеют два включенных в рейтинг миллиардера, не изменилась.

Совокупное состояние представленных в списке мировых магнатов увеличилось на 23% по сравнению с 27 декабря 2016 года. Это соответствует показателю примерно в 20%, на которые за минувший год выросли индексы MSCI World (отражает динамику курсов акций 1 652 ведущих мировых компаний) и S&P 500 (основной показатель состояния фондового рынка США).

Общая стоимость активов 27 богатейших россиян, вошедших в рейтинг Bloomberg, в 2017 году увеличилась на 28 млрд долларов и составила 275 млрд. Состояние 159 американских миллиардеров, представленных в списке, увеличилось за год на 18% и достигло около 2 трлн долларов. Стоимость активов, принадлежащих 38 богатейшим гражданам Китая, вошедшим в перечень Bloomberg, увеличилась в течение прошедшего года на 177 млрд долларов, или на 65%. Темпы роста богатства лидеров бизнеса в Китае оказались самыми высокими в мире.

Первое место в списке богатейших людей планеты по версии агентства Bloomberg в конце этого года занимает владелец американского гиганта интернет-торговли — компании Amazon Джефф Безос, состояние которого сейчас оценивается в 99,6 млрд долларов. Оно увеличилось за год на 34,2 млрд долларов, что позволило Безосу оттеснить на второе место одного из основателей корпорации Microsoft Билла Гейтса, богатство которого Bloomberg оценивает в 91,3 млрд долларов (рост за год — 8,9 млрд).

По версии рейтинга Bloomberg, самым богатым россиянином является владелец и глава компании «Северсталь» Алексей Мордашов, активы которого агентство оценивает в 19,5 млрд долларов (рост за год — 2,5 млрд). Самым богатым среди китайцев, по оценкам Bloomberg, сейчас является занимающий 26-е место в списке председатель правления крупной девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь. Его состояние оценивается в 33,3 млрд, за минувший год оно увеличилось на 22,7 млрд долларов, или на 350%.