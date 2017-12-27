Оператор связи «МТС» выплатил АФК «Система» дивиденды за 2016 год и первое полугодие 2017-го в размере 16,5 млрд рублей, которые ранее были заморожены по иску «Роснефти», сообщили в пресс-службе МТС.



«ПАО «МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в России, сообщает о выплате дивидендов ПАО АФК «Система», публичной российской диверсифицированной холдинговой компании, которая является крупнейшим акционером ПАО «МТС» с долей эффективного участия — 50,03%. Выплата произведена в соответствии с решением Федеральной службы судебных приставов от 26 декабря 2017 года, которое отменило ограничение на получение дивидендов по принадлежащим ПАО АФК «Система» акциям ПАО «МТС» в размере 31,76% уставного капитала», — говорится в релизе.



Общая сумма дивидендных выплат за 2016 год и за первое полугодие 2017-го составила 16,5 млрд рублей.