Для повышения инвестиционной привлекательности российских регионов необходимы налоговая и политическая стабильность и движение вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Для того чтобы инвестиционные условия были надежными, привлекательными, нам, безусловно, нужна стабильность и с точки зрения налоговой политики государства, с точки зрения различных административных правовых процедур. Ну, и нужна политическая стабильность», — сказал он на заседании Госсовета по инвестиционной привлекательности регионов.

Глава государства подчеркнул, что без такой работы «никаких инвестиций не будет».

«Кто будет вкладывать деньги или в регионы, или в страну в целом, если неизвестно, что завтра там произойдет, что случится? Поэтому, безусловно, нужно обновление, безусловно, нам нужно движение вперед. Но все это должно происходить спокойным эволюционным путем, предсказуемым на каждом шаге», — подытожил президент.