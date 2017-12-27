Потребительские цены в России за период с 19 по 25 декабря выросли на 0,1%, свидетельствуют опубликованные в среду данные Росстата. На этом уровне инфляция в стране держится пятую неделю подряд.



С начала месяца цены выросли на 0,4%, а с начала года — на 2,5%. В целом за декабрь 2016 года инфляция составила 0,4%, напоминает статистическое ведомство.



«За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1,1%, свинину, говядину, пшено и маргарин — на 0,2—0,4%. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 0,9%, сахар-песок — на 0,5%, кур, муку и масло подсолнечное — на 0,1—0,3%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,3%, в том числе на помидоры и огурцы по 7,7%», — отметили в Росстате.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,6%.

В Минэкономразвития ожидают, что годовая инфляция в декабре может составить 2,5—2,6%.