Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности банку «Славянский Кредит» на уровне «ruB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.

«Положительное влияние на уровень рейтинга оказали высокий уровень достаточности капитала (Н1.0 = Н1.2 = 22% на 1 декабря 2017 года), его устойчивость к обесценению активов (запас абсолютного значения капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение до 25% остатка ссудной задолженности без сокращения активов под риском на 1 декабря 2017 года), а также хорошие показатели краткосрочной и долгосрочной ликвидности (на 1 декабря 2017 года Н2 = 73%, Н3 = 123%; отношение Лам к привлеченным средствам составило 35%; Н4 = 12%)», — говорится в релизе.

По мнению RAEX, негативно на рейтинг банка влияют неопределенность относительно бизнес-модели и стратегии развития банка в силу его слабых конкурентных позиций на банковском рынке РФ, ограниченной географии деятельности и узкой клиентской базы в сочетании с высокой концентрацией активных операций на связанных с банком сторонах и компаниях, имеющих отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с банком. Кроме того, давление на рейтинг оказывают отсутствие значимых источников рыночной дополнительной ликвидности и высокая концентрация активов на одном объекте кредитного риска (крупнейший кредитный риск превышал 7% нетто-активов в ноябре 2017 года), заключили аналитики.