Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности БКС Банку на уровне «ruВВВ+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.

«Среди основных факторов, оказывающих положительное влияние на рейтинг, агентство выделяет высокий уровень нормативов достаточности капитала (на 1 ноября 2017 года Н1.0=15,4%, Н1.2=14,9%) и высокое качество ссудной задолженности (более 80% всей ссудной задолженности представлено сделками обратного РЕПО с НКЦ). Поддержку рейтингу оказывают хорошая сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном (Н2=102,9%, Н3=156,5% на 1 ноября 2017 года) и долгосрочном горизонте (Н4=3,5% на 1 ноября 2017 года), а также приемлемое качество портфеля ценных бумаг (57% портфеля ценных бумаг представлено вложениями в бумаги эмитентов с рейтингом на уровне ruAA- и выше по шкале RAEX («Эксперт РА») на 1 ноября 2017 года)», — говорится в сообщении.

По мнению RAEX, негативно на рейтинг банка влияют крайне высокий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов (53,5% валовых пассивов на 1 ноября 2017-го), что обусловлено специализацией банка на обслуживании группы БКС. Давление на рейтинг БКС Банка также оказывают высокие обороты по счетам в банках-нерезидентах, представляющие собой клиентские операции, что также обусловлено спецификой деятельности финучреждения, заключили эксперты.