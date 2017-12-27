Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банка «Национальный Стандарт» до уровня «ruВВ+». Прогноз по рейтингу — «стабильный», следует из релиза RAEX.
«Снижение рейтинга связано с ужесточением методологических подходов агентства к учету внешней поддержки банка со стороны собственника. Негативно на рейтинг влияют сокращение масштабов бизнеса банка с начала 2015 года и ослабление его конкурентных позиций (ссудный портфель юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился с 28,6 миллиарда рублей на 1 января 2015 года до 11,6 миллиарда рублей на 1 ноября 2017-го). При этом ранее поддерживать рейтинг позволяла высокая операционная эффективность бизнеса, но с начала 2017 года на протяжении трех кварталов подряд покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности банка составляло меньше 100%», — отмечается в сообщении.
По мнению RAEX, позитивными факторами выступили высокие показатели достаточности собственных средств (Н1.0=28,5%; Н1.2=12,4% на 1 ноября 2017-го) и устойчивость капитала к обесценению ссудного портфеля. Позитивно на рейтинг банка «Национальный Стандарт» влияют адекватные показатели обеспеченности ссуд (покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 360,3%; без учета — 146,6%), высокое кредитное качество ценных бумаг на балансе банка и наличие источников дополнительной ликвидности, добавили аналитики.
АО «Банк «Национальный Стандарт» — небольшой по размеру активов столичный банк. В настоящее время сосредоточен на кредитовании и обслуживании счетов малых и средних предприятий, операциях с ценными бумагами, привлечении депозитов юридических и физических лиц. Розничный бизнес практически не развит.
На текущий момент бенефициарами кредитной организации выступают бизнесмен, председатель совета директоров банка, владелец компании «Новоросцемент», член совета директоров аэропорта Внуково Лев Кветной (99,9%), а также член совета директоров банка Владимир Самарин (0,1%).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 23,79 млрд рублей (149-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 9,45 млрд, кредитный портфель — 10,89 млрд, обязательства перед населением — 6,68 млрд.