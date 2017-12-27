Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банка «Национальный Стандарт» до уровня «ruВВ+». Прогноз по рейтингу — «стабильный», следует из релиза RAEX.

«Снижение рейтинга связано с ужесточением методологических подходов агентства к учету внешней поддержки банка со стороны собственника. Негативно на рейтинг влияют сокращение масштабов бизнеса банка с начала 2015 года и ослабление его конкурентных позиций (ссудный портфель юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился с 28,6 миллиарда рублей на 1 января 2015 года до 11,6 миллиарда рублей на 1 ноября 2017-го). При этом ранее поддерживать рейтинг позволяла высокая операционная эффективность бизнеса, но с начала 2017 года на протяжении трех кварталов подряд покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности банка составляло меньше 100%», — отмечается в сообщении.

По мнению RAEX, позитивными факторами выступили высокие показатели достаточности собственных средств (Н1.0=28,5%; Н1.2=12,4% на 1 ноября 2017-го) и устойчивость капитала к обесценению ссудного портфеля. Позитивно на рейтинг банка «Национальный Стандарт» влияют адекватные показатели обеспеченности ссуд (покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 360,3%; без учета — 146,6%), высокое кредитное качество ценных бумаг на балансе банка и наличие источников дополнительной ликвидности, добавили аналитики.