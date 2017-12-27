Власти Крыма в 2017 году направили около 247 млн рублей на выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков, прекративших работу на полуострове после его воссоединения с РФ. Об этом сообщила в среду первый заместитель министра финансов региона Наталья Зиновьева.

«В этом году в бюджете Республики Крым было предусмотрено на выплаты вкладчикам [украинских банков] 487 миллионов рублей, к сожалению, не все торги [по продаже национализированного имущества], которые были должны состояться в этом году, состоялись, и поэтому вкладчикам мы смогли выплатить 246,9 миллиона рублей», — сказала Зиновьева.

По ее словам, компенсационные выплаты в регионе получают около 9,5 тыс. вкладчиков. «В следующем году мы эту работу тоже будем продолжать. Я надеюсь, что продажа имущества состоится, и мы поможем физическим лицам восполнить те денежные средства, которые были заблокированы на вкладах банков», — сказала замминистра.

Компенсации вкладчикам украинских банков выплачивают за счет продажи национализированного имущества, в том числе имущества украинского олигарха Игоря Коломойского. Ранее сообщалось, что в прошлом году было реализовано шесть объектов имущества Коломойского за 1,5 млрд рублей, в том числе санаторий «Форос» за 1,2 млрд рублей. Все средства перевели Фонду защиты вкладчиков для возмещения крымчанам вкладов свыше 700 тыс. рублей в украинских банках.