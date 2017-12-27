Банк «Глобэкс» станет уполномоченным банком Федерального казначейства, после того как госкорпорация Внешэкономбанк передаст его Росимуществу, сообщили Reuters три источника, близких к руководству ВЭБа и казначейству.
Собственником «Глобэкса», скорее всего, останется Росимущесто, поскольку казначейство не может быть собственником банка, сказал источник, близкий к казначейству.
«Глобэкс» будет обеспечивать банковское сопровождение казначейских операций», — сказал источник, близкий к руководству ВЭБа.
ВЭБ, Глобэкс, Росимущество и казначейство пока не ответили на просьбу о комментарии.
Внешэкономбанк (ВЭБ) не нашел покупателей на банк «Глобэкс» и готовится передать его Росимуществу. Об этом агентству Reuters сообщили источники, близкие к банку и госкорпорации, а также федеральный чиновник.
«У нас казначейство все больше выполняет банковские функции, на нынешнем этапе работы казначейства работа совместно с банком как раз отвечает задачам, которые ставит перед собой казначейство», — сказал 26 декабря журналистам министр финансов Антон Силуанов, не уточнив, о каком банке идет речь.
«Поэтому хотим задействовать возможности использования кредитной организации для отслеживания прохождения средств, не только авансов, как это сейчас делает казначейство, но и более глубокую кооперацию. Для этого нам необходимо привлечь коммерческий банк, и мы над этим работаем».
ВЭБ не нашел покупателей на банк «Глобэкс» и готовится передать его Росимуществу в ближайшее время, сообщили источники Reuters на прошлой неделе.
«Глобэкс» находится на санации с осени 2008 года вместе со Связь-Банком — оба были переданы на баланс ВЭБа. На их спасение было потрачено 212 млрд рублей.
АО «КБ «Глобэкс» — крупный московский банк, входящий в группу Внешэкономбанка. ВЭБу принадлежит 99,99% акций банка «Глобэкс». Ключевые направления деятельности в настоящее время — кредитование коммерческих предприятий, операции на рынке ценных бумаг. Основные источники ресурсов — средства юридических и физических лиц. В первом полугодии 2017 года ВЭБ планировал закрыть сделку по продаже банка «Глобэкс» рыночному инвестору, однако на текущий момент эти намерения так и не были реализованы.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 132,94 млрд рублей (55-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 19,53 млрд, кредитный портфель — 69,38 млрд, обязательства перед населением — 56,33 млрд.