Банк «Глобэкс» станет уполномоченным банком Федерального казначейства, после того как госкорпорация Внешэкономбанк передаст его Росимуществу, сообщили Reuters три источника, близких к руководству ВЭБа и казначейству.

Собственником «Глобэкса», скорее всего, останется Росимущесто, поскольку казначейство не может быть собственником банка, сказал источник, близкий к казначейству.

«Глобэкс» будет обеспечивать банковское сопровождение казначейских операций», — сказал источник, близкий к руководству ВЭБа.

ВЭБ, Глобэкс, Росимущество и казначейство пока не ответили на просьбу о комментарии.

​Источник: ВЭБ передает банк «Глобэкс» Росимуществу Внешэкономбанк (ВЭБ) не нашел покупателей на банк «Глобэкс» и готовится передать его Росимуществу. Об этом агентству Reuters сообщили источники, близкие к банку и госкорпорации, а также федеральный чиновник.



«У нас казначейство все больше выполняет банковские функции, на нынешнем этапе работы казначейства работа совместно с банком как раз отвечает задачам, которые ставит перед собой казначейство», — сказал 26 декабря журналистам министр финансов Антон Силуанов, не уточнив, о каком банке идет речь.

«Поэтому хотим задействовать возможности использования кредитной организации для отслеживания прохождения средств, не только авансов, как это сейчас делает казначейство, но и более глубокую кооперацию. Для этого нам необходимо привлечь коммерческий банк, и мы над этим работаем».

ВЭБ не нашел покупателей на банк «Глобэкс» и готовится передать его Росимуществу в ближайшее время, сообщили источники Reuters на прошлой неделе.

«Глобэкс» находится на санации с осени 2008 года вместе со Связь-Банком — оба были переданы на баланс ВЭБа. На их спасение было потрачено 212 млрд рублей.