Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск вырос на 14 копеек и составил 57,76 рубля. Курс евро повысился на 33 копейки, остановившись на отметке 68,7 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 57,94 рубля, минимальный — 57,38. Всего за торговый день совершена 27 341 сделка на 3 млрд 579 млн 408 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 68,87 рубля, минимальный — 68,17. Всего за торговый день совершены 5 403 сделки на 418 млн 185 тыс. евро.