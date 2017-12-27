Просроченная задолженность по кредитам, выданным российскими банками, уменьшилась за ноябрь 2017 года на 54 млрд рублей, или на 1,8%, составив на 1 декабря 2,87 трлн рублей. Таковы данные финансового рейтинга Банки.ру.



Доля совокупной просроченной задолженности в кредитном портфеле на 1 декабря составила порядка 6,3%. По итогам ноября рост просроченной задолженности был зафиксирован у 246 кредитных организаций, сокращение — у 208.

В сотне крупнейших банков лидерами по росту просроченной задолженности в относительном значении стали: ОФК Банк (рост показателя на 84,5%), Нордеа Банк (на 29,4%), банки «Российский Капитал» (на 14,5%), «Кубань Кредит» (на 12,4%) и «ФК Открытие» (на 11,2%). У последнего — 22,3% от общего объема кредитов просрочено, причем доля просрочки высока как в корпоративном, так и в розничном портфелях. У ОФК Банка, напротив, даже после увеличения в ноябре доля просроченной задолженности в кредитах составляет всего 0,6%. Немногим выше и доля просрочки в портфеле Нордеа Банка — 0,95% на 1 декабря 2017-го.

«ФК Открытие» вместе с банком «Траст» оказались в лидерах по росту просрочки в абсолютном значении. У «ФК Открытие» самый большой рост за ноябрь — на 17,3 млрд рублей, у банка «Траст» динамика скромнее — 1,77 млрд рублей, или 1,5% за месяц. На втором месте, между ними, — банк «Российский Капитал» (плюс 2,35 млрд рублей). Санируемый с 2014 года банк «Траст» к 1 декабря поднялся на седьмую строчку в рейтинге Банки.ру по размеру просроченной задолженности. Этот показатель сейчас составляет 116,7 млрд рублей и занимает 43% в кредитном портфеле финучреждения.

По данным Банка России, просроченная задолженность по корпоративным и розничным кредитам сократилась в ноябре на 2,8%, или на 53,8 млрд рублей, и на 1,3%, или на 11,2 млрд рублей, соответственно.

По данным финансового рейтинга Банки.ру, не учитывающего кредитные организации, не раскрывавшие отчетность, доля просрочки по совокупному корпоративному кредитному портфелю в ноябре увеличилась с 6,1% до 6,3%, по розничным кредитам — уменьшилась с 7,5% до 7,25% (для сравнения: в начале 2017 года этот вес составлял 7,9%).

Крупнейший рост просроченной задолженности по розничным кредитам, как и месяцем ранее, показал санируемый банк «Траст» — на 2,1 млрд рублей, или 3%, второй и третий результат — у ВТБ Банка Москвы (плюс 885,4 млн рублей, или 3,3%) и Почта Банка (плюс 778,6 млн рублей, или 5%). Сильнее всего сократил розничную просрочку в ноябре ВТБ 24 — на 11,2 млрд рублей, или на 11,8%, продолжил уменьшать этот показатель банк «Русский Стандарт» (минус 3,2 млрд рублей за месяц, или минус 5,1%); на 2,1 млрд рублей, или на 9,5%, снизилась просрочка по розничным кредитам в портфеле Росбанка.

Лидерами ноября по росту корпоративной просрочки стали «ФК Открытие» с ростом показателя на 17,2 млрд рублей, или на 13,9%, а также банк «Российский Капитал» (плюс 2,3 млрд рублей, или 17,8%).

Сокращение просроченной задолженности по кредитам, выданным предприятиям и организациям, продемонстрировали в ноябре 178 кредитных организаций. Наиболее существенно уменьшили ее объем Новикомбанк — на 16,1 млрд рублей, или на 74,8%, Сбербанк — на 14 млрд рублей, или на 5,3%, Газпромбанк — на 9,3 млрд рублей, или на 13,7%, и УБРиР — на 7,4 млрд рублей, или на 89,9%.

Стоит отметить, что в октябре Уральский Банк Реконструкции и Развития показал рост просроченной задолженности на те же 7,4 млрд рублей за счет кредитов, выданных юридическим лицам — нерезидентам РФ.