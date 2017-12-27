Среди покупателей ОФЗ немало негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые из-за активизации оздоровления в банковском секторе и ужесточающихся требований со стороны ЦБ все больше интересуются госдолгом, пишет РБК. В среду, 27 декабря, Минфин провел два последних в 2017 году аукциона по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ). Бумаги с погашением в 2020 году на 23,9 млрд рублей были размещены с доходностью 6,9% годовых, а с погашением в 2014 году — на 8,4 млрд рублей с доходностью 7,3% годовых. При размещении первого из этих выпусков спрос превысил предложение в 1,3 раза, а второго — в 1,5 раза.

Среди покупателей — немало НПФ, которые под конец года стали активнее интересоваться госдолгом. НПФ формируют существенную долю спроса на аукционах ОФЗ в последние недели, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Одна из основных причин — у НПФ появились свободные средства после санации «ФК Открытия» и Бинбанка. НПФ, связанные с этими банками, были докапитализированы Банком России, после чего суммарно у фондов могло появится 141,9 млрд рублей свободных средств, которые они могли разместить в ОФЗ, подсчитал Порывай.

Управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов также отмечает, что у НПФ могли появиться свободные средства из ценных бумаг и депозитов банков, попавших в Фонд консолидации банковского сектора. К тому же фонды группы «ФК Открытие» были докапитализированы — то есть у них появились свободные средства, которые тоже можно инвестировать в ОФЗ или другие надежные бумаги, добавляет он.

Спрос НПФ на ОФЗ растет и в связи с вступлением в силу закона о рейтинговой системе, который лишил НПФ возможности инвестировать в бумаги эмитентов с рейтингами международных агентств, а рейтинги российских агентств успели получить далеко не все корпорации, отмечают аналитики. «В результате фонды были вынуждены инвестировать в ОФЗ — например, в нашем портфеле объем в эти бумаги вырос в два раза — с 6% до 12%. Если раньше эти бумаги служили подушкой безопасности, то теперь стали необходимостью», — говорит топ-менеджер одного из десяти крупнейших фондов.

НПФ, по мнению руководителя аналитической службы Ассоциации НПФ (АНПФ) Евгения Биезбардиса, можно условно разделить на две группы — те, кто стабильно инвестирует в ОФЗ, и те, кто начал увеличивать инвестиции в них по каким-то внешним причинам. Для последних ОФЗ — идеальный вариант: высоколиквидный, надежный и по всем показателям приемлемый для ЦБ. Доля ОФЗ в НПФ растет, но нельзя сказать, что растет спрос именно на каждый новый выпуск — при необходимости НПФ могут в любой момент купить эти бумаги на бирже, констатирует Биезбардис. Стабильно пенсионные инвесторы — НПФ и ПФР вместе держат до 20% всего рынка гособлигаций, указывает он.