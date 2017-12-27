Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности банку «ЦентроКредит» на уровне «ruВВВ-». Прогноз по рейтингу — «стабильный», следует из релиза RAEX.



«Наиболее существенную поддержку рейтингу оказывают высокий уровень достаточности капитала (Н1.0 = 24%; Н1.2 = 24% на 1 декабря 2017 года) и очень высокая устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (капитал банка выдерживает полное обесценение всего незарезервированного остатка ссудной задолженности). Агентство отмечает высокий запас ликвидности на балансе банка (Н2 = 100%; Н3 = 94% на 1 декабря 2017 года, при этом высоколиквидные активы полностью покрывают привлеченные срочные средства) и полное покрытие высоколиквидными активами, а также активную практику использования дифференцированных коэффициентов резервирования в рамках одной категории качества (дельта между расчетным и минимально возможным коэффициентами резервирования по ссудам составила 22 процентных пункта на 1 декабря 2017 года)», — отмечается в сообщении.

По мнению RAEX, негативно на рейтинг банка «ЦентроКредит» влияют недостаточно значимые конкурентные позиции финучреждения в банковской системе РФ, что, в частности, выражается в узкой базе заемщиков (59 заемщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 1 октября 2017 года), высокий уровень обременения ценных бумаг (46% портфеля ценных бумаг, или 25% валовых активов на 1 декабря 2017-го) и повышенная волатильность средств на клиентских счетах. Аналитики RAEX также отмечают ограниченную детализацию документов, регламентирующих стратегические приоритеты развития, а также наличие трастов льготной налоговой юрисдикции в структуре собственности «ЦентроКредита».