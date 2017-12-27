Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) кредитный рейтинг на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза АКРА.

«Кредитный рейтинг АИЖК обусловлен очень высокой вероятностью оказания АИЖК экстраординарной поддержки органами власти по причине его системной значимости для российской экономики и определяющим влиянием государства на кредитоспособность агентства. Актуализация стратегии агентства и получение 100% акций АКБ «Российский Капитал» являются нейтральными рейтинговыми факторами для кредитного рейтинга АИЖК, однако создают риски ухудшения отдельных показателей собственной кредитоспособности на среднесрочном горизонте», — отмечается в сообщении.

По мнению АКРА, к негативному рейтинговому действию могут привести существенное снижение уровня системной значимости АИЖК для экономики России; потеря акционерного или операционного контроля со стороны правительства; а также значительное ухудшение собственной кредитоспособности АИЖК в случае снижения готовности правительства оказывать регулярную и экстраординарную поддержку.