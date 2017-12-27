Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин вошел в новый состав наблюдательного совета Почта Банка, а президент — председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов покинул его, сообщили в пресс-службе Почта Банка.
«Внеочередное общее собрание акционеров Почта Банка 27 декабря приняло решение о включении в состав наблюдательного совета банка президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, а также старших вице-президентов банка ВТБ Дмитрия Пьянова и Владимира Левыкина. Состав наблюдательного совета Почта Банка покинули заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Герберт Моос, президент — председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов и член правления банка ВТБ 24 Александр Соколов», — говорится в релизе.
В настоящее время в набсовет Почта Банка входят: министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, президент— председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, гендиректор Почты России Николай Подгузов, президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко, заместитель гендиректора Почты России по финансовому бизнесу Владимир Салахутдинов, заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников, старший вице-президент банка ВТБ Владимир Левыкин, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Пьянов, член совета по стратегическому развитию Почты России Пекка Вильякайнен.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 9 353,66 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 050,66 млрд, кредитный портфель — 5 220,94 млрд, обязательства перед населением — 574,28 млрд.
ПАО «Почта Банк» (бывш. ПАО «Лето Банк») — дочерняя организация банка ВТБ 24 (50% плюс одна акция) и Почты России (50% минус одна акция). Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России, а также в стрит-ритейле. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 234,32 млрд рублей (41-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 27,06 млрд, кредитный портфель — 190,72 млрд, обязательства перед населением — 136,59 млрд.