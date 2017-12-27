Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин вошел в новый состав наблюдательного совета Почта Банка, а президент — председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов покинул его, сообщили в пресс-службе Почта Банка.

«Внеочередное общее собрание акционеров Почта Банка 27 декабря приняло решение о включении в состав наблюдательного совета банка президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, а также старших вице-президентов банка ВТБ Дмитрия Пьянова и Владимира Левыкина. Состав наблюдательного совета Почта Банка покинули заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Герберт Моос, президент — председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов и член правления банка ВТБ 24 Александр Соколов», — говорится в релизе.

В настоящее время в набсовет Почта Банка входят: министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, президент— председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, гендиректор Почты России Николай Подгузов, президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко, заместитель гендиректора Почты России по финансовому бизнесу Владимир Салахутдинов, заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников, старший вице-президент банка ВТБ Владимир Левыкин, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Пьянов, член совета по стратегическому развитию Почты России Пекка Вильякайнен.





ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 9 353,66 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 050,66 млрд, кредитный портфель — 5 220,94 млрд, обязательства перед населением — 574,28 млрд.