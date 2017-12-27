Банк «Северный Кредит» вынужден отключить банкоматы по всей своей сети в связи с отсутствием наличных денежных средств. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кредитной организации.

«В связи с отсутствием наличных денежных средств в банкоматах АО КБ «Северный Кредит» банк вынужден отключить все свои оставшиеся банкоматы, — отметили в банке. — Ввиду того что одной из причин сложившейся ситуации явились недобросовестные действия новых акционеров банка, АО КБ «Северный Кредит» сделал все от него зависящее, чтобы удовлетворить финансовые потребности своих клиентов».

В своем сообщении кредитная организация также указывает, что клиенты, не успевшие снять денежные средства с банковских карт в 2017 году, «смогут воспользоваться данной возможностью в 2018 году, после официального сообщения об отзыве лицензии у АО КБ «Северный Кредит».

Ранее в среду стало известно, что Центробанк с 27 декабря ввел запрет на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей; на заключение новых договоров банковского вклада или договоров банковского счета; а также на зачисление дополнительных средств во вклады, открытые в банке «Северный Кредит» до 27 декабря.

Во вторник сообщалось, что карты банка не принимаются в банкоматах банков-партнеров и терминалах оплаты торговых сетей. Тогда же банк впервые предложил не успевшим получить деньги клиентам дождаться сообщения об отзыве лицензии.



В пятницу, 22 декабря, банк сообщил о техническом сбое в процессинговом центре, в связи с которым кредитная организация временно ограничила максимальный суточный объем операций физлиц. «Клиенты банка имеют возможность снять наличные денежные средства в банкоматах до 15 тысяч рублей в сутки», — отмечали в банке. А 23 декабря «Северный Кредит» проинформировал о снижении суточного лимита на снятие наличных до 5 тыс. рублей. При этом уточнялось, что «технические проблемы, связанные с оплатой товаров и услуг при помощи POS-терминалов банка, исправлены». В понедельник заместитель губернатора, начальник областного департамента финансов Вологодской области Валентина Артамонова сообщила, что 25 декабря банком принято решение о прекращении финансовых операций. «Одной из возможных причин сложившейся ситуации явились недобросовестные действия работников банка», — сказала она. По словам источника портала Банки.ру, с 25 декабря «Северный Кредит» отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).



25 декабря «Северный Кредит» на своем сайте сообщил об исчезновении руководства. «В настоящее время КБ «Северный Кредит» подано заявление в правоохранительные органы. Врио председателя правления Сергей Крылов, а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами банка, исчезли», — констатировали в банке.

Источник: банк «Северный Кредит» отключен от БЭСП Сотрудник «Северного Кредита» рассказал, что отделения банка в Москве и Вологде в понедельник не работают.