РосЕвроБанк совместно с «МосТакси» объявляет о запуске новой программы лояльности для владельцев карт «Космическая», «Миллионер» и «Платиновая». Как следует из сообщения банка, программа дает участникам возможность сэкономить до 40% на поездках, воспользовавшись данной таксомоторной службой.

«Выгода держателей карт РосЕвроБанка включает в себя до 20% кешбэка по карте, а также скидки при заказе через мобильное приложение и бонусы по бонусной программе «МосТакси» в размере до 20%», — поясняется в релизе.

Cash back в размере до 20% от РосЕвроБанка возвращается в последний день месяца и зависит от суммы покупок по карте в магазинах и оплаты поездок на «МосТакси». При сумме покупок от 10 тыс. рублей в месяц сash back составит 5% суммы поездок на «МосТакси», от 30 тыс. — 10%, от 60 тыс. рублей — 20% суммы поездок на «МосТакси».

Данная категория сash back актуальна для держателей карт «Космическая», «Миллионер» или «Платиновая» и совместима с сash back в размере 1% на все покупки.



Скидка от «МосТакси» в размере до 20% складывается из скидки в 10% при заказе через мобильное приложение «МосТакси» и начисления до 10% от стоимости поездки на бонусный счет (согласно правилам и условиям бонусной программы «МосТакси»).