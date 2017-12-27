РосЕвроБанк совместно с «МосТакси» объявляет о запуске новой программы лояльности для владельцев карт «Космическая», «Миллионер» и «Платиновая». Как следует из сообщения банка, программа дает участникам возможность сэкономить до 40% на поездках, воспользовавшись данной таксомоторной службой.
«Выгода держателей карт РосЕвроБанка включает в себя до 20% кешбэка по карте, а также скидки при заказе через мобильное приложение и бонусы по бонусной программе «МосТакси» в размере до 20%», — поясняется в релизе.
Cash back в размере до 20% от РосЕвроБанка возвращается в последний день месяца и зависит от суммы покупок по карте в магазинах и оплаты поездок на «МосТакси». При сумме покупок от 10 тыс. рублей в месяц сash back составит 5% суммы поездок на «МосТакси», от 30 тыс. — 10%, от 60 тыс. рублей — 20% суммы поездок на «МосТакси».
Данная категория сash back актуальна для держателей карт «Космическая», «Миллионер» или «Платиновая» и совместима с сash back в размере 1% на все покупки.
Скидка от «МосТакси» в размере до 20% складывается из скидки в 10% при заказе через мобильное приложение «МосТакси» и начисления до 10% от стоимости поездки на бонусный счет (согласно правилам и условиям бонусной программы «МосТакси»).
АО «АКБ «РосЕвроБанк» — крупный столичный банк, большая часть бизнеса которого сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности финансовой организации — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, привлечение средств населения во вклады, работа с на денежном и долговом рынках, валютные операции. Мажоритарный акционер РосЕвроБанка — REG Holding Limited (64,66%), среди конечных бенефициаров которого Сергей Гришин и члены совета директоров кредитной организации. В списке акционеров РосЕвроБанка также Европейский Банк Реконструкции и Развития, немецкая корпорация DEG и ПАО «Совкомбанк».
На данный момент компании REG Holding Limited принадлежит 64,66% акций банка. Конечными бенефициарами банка через указанную организацию выступают член совета директоров банка Сергей Гришин (27,56% акций в капитале банка), председатель совета директоров Андрей Суздальцев (10,63%), председатель правления Илья Бродский (12,37%), Антон Бесаев (3,31%), члены правления Дмитрий Суздальцев и Олег Вершинин (по 0,37%). Стоит добавить, что Сергей Гришин и Андрей Суздальцев в настоящее время являются директорами компании RosEuroDevelopment Holding Corporation. Строительная организация с соответствующим российским названием «РосЕвроДевелопмент» наряду с АКБ «РосЕвроБанк», «РосЕвроОтель» (управление гостиничной недвижимостью) и девелоперской компанией «РосЕвроСити» (ООО «РЕ-СИТИ»), согласно данным сайта последней организации, входят в консорциум «РосЕвроГрупп».
Совкомбанку напрямую и через участие в REG Holding Limited принадлежит 28,67% акций банка. Еще 11% акций контролирует Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), который в июне 2012 года увеличил свою долю в уставном капитале банка на 6% за счет выкупа акций у компании REG Holding Limited; Правительство Федеративной Республики Германия в лице корпорации DEG владеет 5,7% акциями банка.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 196,03 млрд рублей (45-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 33,37 млрд, кредитный портфель — 99,77 млрд, обязательства перед населением — 40,59 млрд.