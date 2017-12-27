Пополнить карту «Кукуруза» с любой карты национальной платежной системы «Мир» теперь можно в интернет-банке и мобильном приложении «Кукуруза». Об этом порталу Банки.ру сообщили в «Евросети».

«Возможность моментально переводить деньги с карт национальной платежной системы «Мир» на карты «Кукуруза» появилась в интернет-банке и мобильном приложении «Кукуруза». Средства зачисляются в течение нескольких секунд, сервис бесплатен для держателей карт «Кукуруза» при пополнении на сумму от 3 тысяч рублей. Для онлайн-пополнения карты «Кукуруза» со сторонних карт в разделе «Пополнение» интернет-банка или мобильного приложения «Кукуруза» нужно просто ввести реквизиты карты и подтвердить операцию одноразовым паролем 3D-Secure. Система сама определит тип карты, никаких дополнительных деталей вводить не требуется», — отметили в пресс-службе.

Пополнение карт «Кукуруза» возможно с систем «Мир», Mastercard и Visa. Эмитент «Кукурузы» — РНКО «Платежный Центр».