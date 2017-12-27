В торгово-сервисной сети Москвы и Московской области за три квартала 2017 года совершено почти 2,6 млрд операций по картам на общую сумму 3,5 трлн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.



«За три квартала текущего года в торгово-сервисной сети Москвы и Московской области совершено почти 2,6 миллиарда операций на общую сумму 3,5 триллиона рублей. Тогда как в прошлом году было проведено 1,9 миллиарда операций по оплате товаров и услуг на 2,8 триллиона рублей. Во многом это обусловлено развитием сети электронных терминалов для оплаты товаров и услуг. На конец сентября 2017 года число терминалов в торговых точках выросло на 15,5% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составило 381,2 тысячи единиц», — отмечается в релизе.

Активно растут число и объем операций, не связанных с оплатой товаров, работ и услуг, например переводов с карты на карту. Число данных трансакций за отчетный период увеличилось почти в два раза, до 388 млн, общая сумма составила 3,9 трлн рублей.