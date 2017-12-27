QIWI-кошелек внедрил токенизацию платежей с помощью технологий Visa, сообщили в пресс-службе QIWI.



«Теперь благодаря поддержке сервиса токенизации Visa совершать платежи с помощью QIWI-кошелька и мобильного телефона стало еще безопаснее. Пользователи могут платить с помощью мобильных телефонов (NFC-платежи) без риска компрометации платежных данных. Технология токенизации позволяет в момент проведения трансакции заменять данные платежной карты, например ее номер, срок действия, на уникальную последовательность цифр или токен, который и используется при осуществлении мобильных платежей», — отмечается в релизе.



Сервис токенизации Visa по умолчанию встроен в последнюю версию QIWI-кошелька для платформы Android. Тем, у кого уже установлено мобильное приложение, необходимо обновить его, добавили в пресс-службе.