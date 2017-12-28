Рост экономики в 2017 году — это попытка выдать желаемое за действительное. Такую точку зрения высказали эксперты Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ).

«Налицо замедление роста инвестиций. Вкупе с замедлением роста (а в текущем моменте и вовсе со спадом) в промышленности и экономике в целом это ставит под вопрос начало фазы полноценного роста. Все разговоры об этом были скорее попыткой выдать желаемое за действительное», — говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе».

Также эксперты отмечают, что рост инвестиционной активности в экономике, начавшийся в I квартале текущего года и составивший по итогам января — сентября 4,2% (по полному кругу компаний относительно того же периода прошлого года), в III квартале серьезно замедлился (или даже стал отрицательным, если ориентироваться на данные со снятой сезонностью). При этом некоторое оживление банковского кредитования реального сектора сопровождается снижением прибыли, что на фоне высоких рисков и вялого внутреннего спроса делает угрозу дальнейшего снижения инвестиционной активности в целом весьма вероятной.

«Наша оценка инвестиционного всплеска второго квартала как предельно хрупкого и неустойчивого в связи с деградацией источников финансирования и ростом рисков в целом оправдалась», — подытожили в ВШЭ.