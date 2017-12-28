Банк «ФК Открытие» предлагает оформить «Автокарту» платежной системы «Мир».



«Автокарта» национальной платежной системы «Мир» выпускается по тарифу «Базовый» и предусматривает получение кешбэка в размере 2% за покупки на АЗС, оплату услуг автомоек, оплату парковки и платных дорог, а также прокат автомобилей. Возмещение может составлять максимум 2 тыс. рублей в месяц.



Стоимость обслуживания карты — 99 рублей в месяц. Плата не взимается при выполнении клиентом требований по поддержанию остатков на счетах в банке и оборотов по карте.

Снять наличные с карты без комиссии можно в устройствах «ФК Открытие» и НБ «Траст». При выполнении одного из «минимальных требований» (среднемесячные остатки на счетах в банке — от 70 тыс. рублей, среднемесячные остатки на счетах в банке — от 50 тыс. рублей, покупки — от 10 тыс. рубле, сумма поступлений на карту — свыше 20 тыс. рублей в месяц) снятие будет бесплатным в любом стороннем банкомате.

«Возможность бесплатного обслуживания пластика и снятия наличных в любых банкоматах вкупе с кешбэком положительно влияет на привлекательность продукта для автолюбителей. Наверняка многим из них будет интересно получить карту именно национальной платежной системы, ведь принимается она уже во многих ТСП», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.

Ежемесячная комиссия за СМС-информирование — 59 рублей.