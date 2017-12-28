Фондовые площадки Азии завершили торги четверга преимущественно положительной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 просел на 0,56% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 783,98 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,9%, до 29 863,71, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite повысился на 0,63%, до 3 296,38 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,22% и завершил сессию на отметке 3 399,1. Южнокорейский KOSPI показал рост на 1,26%, до 2 467,49 пункта.