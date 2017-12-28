Роуминг в России отменят в первом полугодии 2018 года, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

По его словам, изначально ФАС «ставила цель завершить всю работу в 2017 году», однако затем в ведомстве поняли, что это «физически невозможно сделать» в такие сроки. «Сеть связи очень большая, тысячи тарифных планов», — сказал министр журналистам.

«Считаю, что в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном все это произойдет в течение первого-второго квартала. Надеюсь, что во втором полугодии каких-то серьезных вопросов уже не останется», — добавил Никифоров.

Целый ряд операторов, указал он, уже заявили, что значительная часть абонентов использует тарифные планы, «где эти понятия по уровню цен почти уже ушли в прошлое». «Мы считаем, что не требуется принятие каких-то законов, которые запрещали бы отдельные понятия, как роуминг и другие виды услуг», — отметил глава Минкомсвязи.

В августе ФАС предписала операторам «большой четверки» («ВымпелКом», «МегаФон», МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату. Национальный роуминг нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.