Проведение операций купли-продажи криптовалют должно осуществляться в РФ через организации, имеющие «любую лицензию» на проведение биржевых торгов, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.

«На мой взгляд, не хватает регулирования оборота криптовалют. Концепция уже есть. Мы сделаем это через указание на то, что купля-продажа криптовалюты должна осуществляться через организации, которые имеют любую лицензию на право реализации торгов», — сказал Моисеев, выступая на Общественном совете при Минфине РФ. «Это могут быть любые товарные биржи, просто биржи», — пояснил он.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, ряд стран мира открыли свои рынки для них, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу.

ЦБ неоднократно предупреждал о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и высоких рисках их использования. Регулятор выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки финансовой пирамиды.

Минфин РФ в свою очередь хочет сделать из черного рынка криптовалют организованный и выступает за то, чтобы для физлиц покупка и продажа такого инструмента осуществлялись по аналогии с ОФЗ.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ в первом полугодии 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В ЦБ заявляли, что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной «песочницы», где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.